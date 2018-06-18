Клімкін сподівається, що автокефальна церква в Україні буде створена в осяжному майбутньому

"Це дуже важливо для всіх вірян, яким тут в російській церкві розповідають: ви неправильні, ви не канонічні, ви ходите в неправильну церкву", - зазначив Клімкін.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін сподівається, що надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні - в осяжному майбутньому.

Про це глава МЗС заявив в ефірі "5-го каналу".

"Вселенському патріарху для прийняття рішення не потрібна формальна згода церков. Потрібні консультації. Він є патріарх. Він є патріархом від Бога", - зазначив Клімкін.

При цьому, говорячи про надання томосу про автокефалію Українській православній церкві, дипломат сказав: "Звичайно, тут є політика, звичайно, це є шлях до подальшої незалежності, але це дуже важливо для всіх вірян, яким тут в російській церкві розповідають: ви неправильні, ви не канонічні, ви ходите в неправильну церкву".

"Ось це важливо, що вони не будуть відчувати цієї пропаганди щодо якоїсь там містичної дискримінації, і у нас буде одна церква", - наголосив міністр.

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"Але рішення - воно насправді є. Рішення буде обговорюватися і прийматися Синодом. Потім буде процес формування єдиної церкви, і це вже залежить від всіх нас. Політика начебто не має реально впливати на церкву. Це буде незалежний процес, і врешті-решт, цей томос буде переданий новій церкві, і я дуже сподіваюся, що це буде в осяжній перспективі", - підкреслив глава МЗС.

Він додав, що також працює над цим питанням. "Розмовляю з багатьма предстоятелями і з патріархами, і з єпископами, з різними церквами. Чесно - багато чому навчився", - сказав Клімкін.

"Я вважаю, що у нас є реальний шанс саме зараз. І це ... важливо для України щодо нашої згуртованості, щодо нашої мобілізації, щодо нашого почуття свободи, і щодо нашого почуття гідності стосовно нас самих, і я впевнений, що це буде", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже-дуже близька» до отримання томосу.