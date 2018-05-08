Кравчук, Кучма та Ющенко підтримали ідею створення в Україні єдиної автокефальної церкви
Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко підтримали ініціативу чинного президента Петра Порошенка в питанні української єдиної помісної церкви і написали відповідне звернення до українського народу.
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Про це президенти заявили на спільній прес-конференції у вівторок, 8 травня, передає Українська правда.
"Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір'ю-церквою відіграє важливу роль у зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи, сприятиме плідному зміцненню міжконфесійного діалогу в нашій країні", - зачитав Кравчук звернення від імені трьох екс-президентів.
Президенти заявили, що автокефалія може стати "духовною фортецею у боротьбі з російською агресією проти України".
"Ми підтримуємо зусилля президента Петра Порошенка з цих важливих для України питань", - додав Кравчук.