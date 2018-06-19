Сутички біля Ради: до людей вийшло кілька народних депутатів (відео)

Перемовини поки результатів не дають.

Заблокований урядовий квартал. Зранку ветерани збройних конфліктів, більшість з них військові-афганці перекрили дорогу поблизу будівлі парламенту.

Ветерани обіцяли, шо їхня акція буде мирною, але вже згодом штурмом пішли на Верховну Раду. Національну гвардію притиснули впритул до будівлі, повідомляє ТСН.

Усі під’їзди до ВР нині закриті. Посилені кордони і охорона в повному обмундируванні. Мітингувальники прорвали кордон і впритул підійшли до будівлі. Зчинилася штовханина, але зайти до будівлі їм не вдалося. До людей вийшли кілька народних депутатів. Проте результату перемовини поки не дали, люди не відходять від дверей Верховної Ради.

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Їхні вимоги - поновлення пільг для сімей загиблих, медичні страховки, гідні пенсії та виплати пораненим, які зараз для непрацездатної людини становлять максимум до 5 тисяч гривень. А ще не перепрофільовувати єдиний спеціалізований шпиталь для воїнів-інтернаціоналістів, який знаходиться у Пущі Водиці.

Всі ці питання ветерани вже озвучили на своєму попередньому мітингу, у квітні цього року, але кажуть, за кілька місяців нічого не змінилося.

Проїжджа частина була заблокована менше години. Згодом колишні військові перейшли до площі перед Верховною Радою, де виплат заробітної плати вже вимагали гірники.

«Наші вимоги справедливі, вимоги вистраждані ветеранами, тому я впевнений в тому, що ми доб`ємось їх», - каже мітингувальник.