Депутати зализують рани

Станом на 17.15 засідання парламенту не поновилось, хоча о 16.25 голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ оголосив перерву лише на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, за медичною допомогою вже звернулися ряд депутатів, які постраждали під час бійок у сесійній залі.

Зокрема, як розповів журналістам член фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ, під час однієї з бійок представники фракції Партії регіонів наступили йому на ногу і довелось накладати еластичні бинти, і він також не виключає перелому.

Також до медпункту звернулись депутати із розбитими носами.

Поки що всі депутати знаходяться у сесійній залі, перманентно в залі виникають сутички, зокрема, депутат-соціаліст Василь ВОЛГА намагався забрати у БЮТівця Сергія САСА мегафон, але конфлікт був швидко вичерпаний. Зараз ситуація в сесійній залі спокійна. Багато депутатів встигли переодягтися у футболки, знявши піджаки і краватки.