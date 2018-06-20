В Україні відсутні можливості для оперативного реагування на інформаційні загрози - Турчинов

Олександр Турчинов заявив, що цю проблему потрібно вирішити законодавчо.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що в Україні відсутні правові і технічні можливості для оперативного реагування на інформаційні загрози.

Як повідомили у прес-службі РНБО, Турчинов зауважив, що навіть після виконання провайдерами рекомендацій СБУ залишилося багато способів обійти санкції і відвідувати інформаційні ресурси, які продовжують здійснювати «інформаційну агресію проти України».

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«Служба безпеки України змушена була закривати внесені до санкційних списків російські інформаційні ресурси кілька місяців. Чому? У нас немає сьогодні технології оперативного відключення того чи іншого ресурсу, навіть коли він становить реальну загрозу для безпеки країни. Тобто після ухвалення рішення РНБО Служба безпеки переконувала провайдерів виконати це рішення», - сказав він.

«Тобто для оперативного реагування на інформаційні загрози сьогодні немає правових, і, відповідно, технічних можливостей. Цю проблему необхідно терміново розв’язати на законодавчому рівні. І це не пов’язано з наступом на свободу слова. Це пов’язано з питаннями безпеки країни», - наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні було заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.