«Самопоміч» та «Народний фронт» пропонують на посаду віце-спікера комбата Тетерука

Про це повідомив депутат "Самопомочі", комбат "Донбасу" Семен Семенченко, передає INSIDER.

Він сказав, що наразі йдуть консультації щодо керівництва парламенту та парламентських комітетів.

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"Зараз ідуть консультацій щодо керівництва парламенту та парламентських комітетів. Із позитивного можу сказати, що наші пропозиції ввести у керівництво парламенту командира одного із батальйонів підтримані "Народним фронтом" – сказав Семенченко.

"Вони (НФ) пропонують внести на посаду першого віце-спікера нашого побратима Андрія Тетерука. Ми його підтримуємо. Ми і Березу підтримуємо (Юрій Береза, комбат "Дніпро-1, "Народний фронт" – ред..)", - зазначив депутат.