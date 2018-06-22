Суд відмовив захисту Януковича у допиті екс-нардепа Артеменка

Адвокат екс-президента Віталій Сердюк звернувся з клопотанням про необхідність допиту колишнього народного депутата Андрія Артеменка, який нині проживає в США.

Колегія суддів Оболонського районного суду міста Києва, яка розглядає справу про вчинення державної зради екс-президентом України Віктором Януковичем, відмовила захисту обвинуваченого у допиті колишнього народного депутата Андрія Артеменка.

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Як передає кореспондент УНІАН, після того, як суд завершив допит колишнього охоронця Януковича Сергія Бернадського, адвокат екс-президента Віталій Сердюк звернувся з клопотанням про необхідність допиту колишнього народного депутата Андрія Артеменка, який нині проживає в США.

Однак головуючий суддя Владислав Дев’ятко наголосив, що перелік свідків, яких необхідно допитати, вже давно затверджений, і нагадав адвокатам Януковича, що вони ще не привели на допит усіх своїх свідків.

Суддя додав, що допит Януковича та свідків захисту заплановано на 26 та 27 червня, а також з 16 по 20 липня.

«На даний час, на думку суду, в рівноправному та змагальному процесі між суспільним інтересом, який представляє Генпрокуратура, та інтересами обвинувачуваного Януковича, якого представляє захист, є баланс. Суд надав рівноправну можливість сторонам: стороні обвинувачення обгрунтувати тези обвинувального акту, а стороні захисту — усі можливості спростувати ці тези. На даний час суд оголошує перерву до 10 години 26 червня», - підсумував Дев’ятко.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

19 квітня 2018 р. суддя Дев’ятко вже оголосив судові дебати і прокурори навіть почали виголошувати промову в рамках дебатів, однак після демаршу захисників Януковича, які залишили зал судових засідань, прокурори припинили виголошувати промову, а на наступному засіданні суд прийняв рішення поновити допит свідків захисту.

6 червня суд знову виніс рішення про проведення дебатів, цього разу - 30-31 липня із резервною датою 1 серпня.