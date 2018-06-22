У Києві підтримали найменування скверу біля посольства РФ на честь опозиціонера Нємцова

"Проти" не проголосував ніхто з членів комісії.

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування скверу біля російського посольства на честь Бориса Нємцова.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає ТСН.ua.

Наразі сквер залишається безіменним. Результати громадських слухань - майже 50/50: 357 голосів "за" і 354 "проти". Серед членів комісії ніхто не проголосував "проти" :15 "за" і 2 "утрималися".

Читайте такожГеращенко: Вбивство Вороненкова стає в один ряд з убивствами Литвиненко, Нємцова і Шеремета

Відтак, згідно із процедурою, міському голові рекомендували внести відповідне подання до Київради. "Далі рішення за депутатами", – сказав Резніков.

Зазначимо, Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.