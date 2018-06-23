Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на своїх політв'язнів у Росії

Всі 23 росіянина засуджені або обвинувачуються в Україні за дуже важкими статтями - тероризм, вбивства, участь у війні і шпигунство.

Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на ув'язнених у Росії українців.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.

"Всі 23 росіянина, списки яких ми неодноразово передали РФ (через Мінську групу, й через інші дипломатичні канали), засуджені або обвинувачуються за дуже важкими статтями - тероризм, вбивства, участь у війні, шпигунство. Ми готові віддати цих негідників їх Родінє в обмін на наших, яких чекають на Батьківщині", - написала Геращенко.

"Тому наша позиція наступна: негайне звільнення Олега і всіх інших бранців. Тому ми говоримо про передачу 23 заради звільнення всіх", - зазначила вона.

Також Геращенко написала, що у випадку з Сенцовим і Балухом рахунок йде на дні. "Ще страшніше звучить брехня, гідна відповідальності в Гаазі: мовляв, Олег набрав пару кіло за час місячного голодування, та й Балух теж не голодує", - підкреслила вона.

Крім цього, Геращенко прокоментувала інтерв‘ю, в якому прес-секретар російського президента Пєсков заявив , що під час зустрічі з Путіним генсек Ради Європи Янгланд не піднімав теми звільнення Сенцова. "Ми обов‘язково задамо це питання Янгланду вже наступного тижня в Страсбурзі. А поки що я показала ці заяви Пескова й обмінялася думками про Янгланда з колегами по ПАРЄ, з якими ми зараз працюємо в Туреччині", - підсумувала Геращенко.