Придністров'я має стати повноцінною частиною Молдови - Клімкін

Клімкін наголосив, що всім зрозуміло: РФ в Придністров'ї створила зону, яка ще гірша, ніж Росія. Це якась суміш з СРСР.

Україна з партнерами послідовно працює над тим, щоб російських військ у Придністров'ї не було.

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Закарпатській області 23 червня, повідомляє Гордон.

"Ми послідовно працюємо над тим, щоб російських військ у Придністров'ї не було. Всім зрозуміло, що там вони створили зону, яка ще гірша, ніж Росія. Це якась суміш з СРСР щодо ментальності і що відбувається там. Ось пам'ятаєте Закарпатті і ці підпали (підпали офісу Товариства угорської культури Закарпаття. - Ред.)? Це організували люди з Придністров'я. А хто керує Придністров'ям? Федеральна служба безпеки РФ] ... З молдавською стороною будемо працювати, щоб реально все було прозоро і всім зрозуміло. Послідовна лінія. Все, що ми робимо у форматі "5+2", все, що ми робимо в рамках ООН: Придністров'я має стати повноцінною частиною Молдови. Тут і в політичному сенсі, і в економічному сенсі, і в ментальному це абсолютно зрозуміло", – сказав Клімкін.

Читайте такожУ МЗС РФ назвали «одіозною і небезпечною» резолюцію Генасамблеї ООН щодо Придністров'я-я

22 червня 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Про повному і беззастережному виведенні зарубіжних збройних сил з території Республіки Молдова". За ухвалення резолюції проголосували 64 країни, проти – 15, утрималися 83 делегації.

Нагадаємо, відомий проросійськими поглядами Ігор Додон був обраний президентом Молдови в листопаді 2016 року. Під час теледебатів, ще в статусі кандидата, він заявив, що Крим належить Росії.

Переважно російськомовний регіон Придністров'ї в 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров'я не визнав ніхто в світі, хоча регіон має суттєву підтримку Росії - політичну, економічну та військову.

Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді взяли участь окремі бійці, а цілі підрозділи і частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

У 1992 році за двостороннім російсько-молдавському угодою на админграницах між Придністров'ям і решті Молдовою була розпочата миротворча операція з участю російських і молдавських військ, а також збройних формувань.

Міжнародні переговори про врегулювання придністровської проблеми відбуваються у форматі 5+2 (Молдова, Придністров'я, Росія, Україна і ОБСЄ плюс спостерігачі від США і ЄС).