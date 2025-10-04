Мінфін США підтвердив, що ескізи справжні, але закон може завадити випуску.

У США показали ескізи пам’ятної монети з портретом президента Дональда Трампа.

Як пише CNN, ескізи показали на тлі підготовки до 250-річчя незалежності. Канал опублікував перші ескізи пам’ятної монети номіналом 1 долар із зображенням Трампа. Їхню справжність підтвердило Міністерство фінансів США, проте дизайн може порушувати закон.

За оприлюдненими зображеннями, на аверсі монети Трамп зображений у профіль з написами "Liberty", "In God We Trust" та датами 1776 і 2026. На реверсі – момент, коли політик після замаху у Пенсильванії піднімає кулак, з написом "FIGHT FIGHT FIGHT" і тлом у вигляді американського прапора.

Казначей США Брендон Біч підтвердив справжність ескізів, наголосивши:

"Жодних фейкових новин. Ці проєкти з президентом Трампом є справжніми".

Закон проти

Втім, постає правова колізія. Американське законодавство забороняє зображати живих президентів на монетах: портрет може з’явитися лише через два роки після смерті особи. Крім того, спеціальний закон про редизайн ювілейних монет прямо забороняє використання портретів будь-яких людей у дизайні реверсу.

У Білому домі заявили, що не знають, чи бачив Дональд Трамп ескізи, але впевнені — він "буде у захваті". Остаточний дизайн пам’ятної монети ще не обраний.

Що передувало

Тим часом Трамп бореться за Нобелівську премію миру. Президент США уже отримав номінації на Нобелівську премію миру від Пакистану, Камбоджі, Ізраїлю та американських республіканців. Білий дім у своїх заявах також наполягає, що "давно час" нагородити президента.

Сам Трамп заявив, що для США буде "великою образою", якщо він не отримає Нобелівську премію миру за свою дипломатичну діяльність.

