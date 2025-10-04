Санае Такаїті бере приклад з колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер.

Правляча партія Японії в суботу обрала своїм лідером 64-річну Санае Такаїті, що відкриває їй шлях до того, щоб стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни.

Як пише Financial Times, голосування в парламенті щодо вибору наступного прем'єра очікується 15 жовтня. Такаїті має перевагу, оскільки правляча коаліція має найбільшу кількість місць.

Такаїті, консерватор жорсткої лінії, яка бере приклад з колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, перемогла свого найближчого суперника Сіндзіро Коїдзумі у другому турі виборів у суботу. Такаїті - політичний ветеран, яка обіймала кілька постів у кабінеті міністрів і була однією з головних прихильниць політики "абеноміки" покійного Сіндзо Абе.

Відео дня

Водночас варто враховувати, що правляча партія Японії втратила більшість в обох палатах парламенту, а це означає, що Такаїті буде змушена шукати підтримки в однієї або кількох опозиційних партій, щоб бути затвердженою як прем'єр-міністр на голосуванні, запланованому на 15 жовтня.

Політичні аналітики заявили, що 10 днів до голосування з питання про прем'єрство супроводжуватимуться напруженими переговорами між правлячою ЛДП і потенційними партнерами, найбільші з яких не схильні до консерватизму Такаїті.

Якщо Такаїті вдасться обійняти посаду прем'єр-міністра, у неї буде трохи менше двох тижнів, щоб підготуватися до запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Японії.

Вибори в інших країнах - новини

3 жовтня в Чехії стартують вибори до парламенту, які триватимуть два дні. Соціологи прогнозують, що перше місце має посісти партія експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша ANO з результатом 29,3% голосів. Третє місце може посісти партія з правими популістськими поглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) - 13,4% голосів. Обидві партії виступають проти допомоги Україні.

Також напередодні в Молдові відбулися парламентські вибори. На них більшість у Парламенті отримала проєвропейська партія PAS. На другому місці з результатом 24,28% опинився проросійський політик Ігор Додон.

Вас також можуть зацікавити новини: