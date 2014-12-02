Українська армія та бойовики "ЛНР" домовилися про припинення вогню з 5 грудня - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що представники українського і російського військового командування за участі представників терористичної організації "Луганська народна республіка" домовились про припинення вогню вздовж лінії розмежування з 5 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії ОБСЄ в Україні, відповідно до якого, 29 листопада в Луганську спостерігачі спеціальної моніторингової місії були присутніми на зустрічі керівників української і російської сторін Об'єднаного центру з контролю та координації щодо припинення вогню на сході України.

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Українську сторону представляв голова українського контингенту, генерал-лейтенант Володимир Аскаров, російську - начальник російського представництва на південному сході України, генерал-лейтенант Олександр Лєнцов. Також на зустрічі були присутніми представники "ЛНР".

Сторони продовжували обговорювати аспекти щодо відведення військ вздовж лінії розмежування відповідно до попереднього проекту обох штабів від 13 листопада.

"Тим не менш, всі погодились, що повне припинення вогню вздовж всієї лінії контакту (розмежування) поміж українськими Збройними силами, і тими, хто знаходиться під контролем "ЛНР", набуде чинності з 5 грудня", - повідомляє місія ОБСЄ.

При цьому зазначається, що "представники "ЛНР" наполягали на тому, що вони здійснюють контроль над усіма підрозділами "козаків", і що ці підрозділи також будуть дотримуватися цієї пропозиції". Крім того, наголошується, що "вони також погодилися, що відведення важкого озброєння розпочнеться 6 грудня".

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в місії ОБСЄ заявили, що українські та російські військові 13 листопада узгодили проект відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

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"Проект документу, який вони підписали по закінченню зустрічі, передбачає три фази: припинення вогню (на що відводиться два дні); виведення важкого озброєння (відводиться п'ять днів), а також роз'єднання сил від лінії зіткнення (контакту), про що було домовлено в Мінському меморандумі (відводиться 21 день)", - повідомили в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

У свою чергу 15 листопада у Раді національної безпеки та оборони України зазначили, що заявлений моніторинговою місією ОБСЄ українсько-російський проект відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі є не остаточним, а "чорновим".