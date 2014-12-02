У ВР оголошено перерву до 12.30
10:31, 02 грудня 2014Політика
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У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 12.30.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман запропонував парламенту “підтримати ініціативу коаліції розпочати консультації щодо внесення кандидатур на затвердження уряду, а також комітетів українського парламенту і оголосити перерву до 12.30”.
Він підкреслив, що “у такий відповідальний момент і уряд України, і парламент мають діяти злагоджено, якісно і професійно”.
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