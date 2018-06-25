"Електрозгадувач": батько Павла Гриба розповів, як ФСБ катує полонених українців

Згідно зі свідченнями понад 70 українських політв'язнів, найтяжчі тортури відбуваються під час вибивання російськими правоохоронцями перших зізнань.

Застосування електричного струму є улюбленим інструментом тортур з боку співробітників ФСБ РФ.

Про це під час брифінгу з СБУ і МЗС 25 червня розповів Ігор Гриб, батько заарештованого в Росії Павла Гриба, а також представник Об'єднання "Родичів політв'язнів Кремля", повідомляє "112 Україна".

Він зазначив, що згідно зі свідченнями понад 70 українських політв'язнів, найтяжчі тортури відбуваються під час вибивання російськими правоохоронцями перших зізнань.

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Ігор Гриб послався на Євгена Панова, який знаходиться в російській в'язниці.

"Били залізною трубою в область голови, спини, нирок, рук, ніг. Затягували наручники ззаду до оніміння рук, потім підвішували за наручники. Згинали ноги в колінах, застібали наручники попереду, трохи нижче колін, і вставляли під коліна залізну палицю, після чого двоє чоловіків, взявши з двох сторін, піднімали мене на цій палиці, від чого я відчував страшний біль", – свідчив Панов.

Гриб підкреслив, що перераховані вище тортури не зламали волю українця.

"Тоді слідчі ФСБ Росії застосували до нього тортури електрострумом. Взагалі, застосування електричного струму є улюбленим інструментом тортур саме співробітників ФСБ. "Електрозгадувач", як вони називають це між собою, застосовувався до половини українських полонени", – підкреслив Гриб.

Як повідомляв УНІАН, раніше біженець з Криму розповів про знущання ФСБ на півострові.