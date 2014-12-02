Генсек: НАТО чекає від нового Кабміну реалізації реформ в країні

Про це напередодні засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке сьогодні відбудеться в Брюсселі, заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН.

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"Ми очікуємо від України, що вона буде продовжувати реформи і зробить все можливе, щоб імплементувати мінські домовленості", - сказав він.

При цьому генсек альянсу додав, що в НАТО бачать, як уряд України робить все, що має робити, щоб імплементувати мінські домовленості".

"Очікую, що з міністром закордонних справ Клімкіним ми будемо говорити про пріоритети нового уряду України. Це важливо, тому що Україна - важливий партнер НАТО, і ми очікуємо продовження співпраці", - підкреслив Йенс Столтенберг.

За його словами, сьогодні буде оголошено про створення для України чотирьох трастових фондів. "НАТО підтримує Україну політично і практично. Сьогодні ми оголосимо про відкриття трастових фондів для України. Разом з НАТО багато союзників надають Україні допомогу на двосторонній основі, і всі союзники ввели економічні санкції проти Росії", - нагадав генсек НАТО.