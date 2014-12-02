МЗС направило РФ ноту у зв'язку з візитами російських чиновників в Україну

Про це сказав на брифінгу прес-секретар МЗС Євген Перебийніс. "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з продовженням російською стороною практики неузгоджених візитів посадових осіб в Україну. Серед останніх - візит 1 грудня цього року в Автономну республіку Крим голови держдуми Російської Федерації Сергія Наришкіна", - сказав Євген Перебийніс.

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За його словами, такі демонстративні дії свідчать про свідоме порушення Російською Федерацією державного суверенітету України, Статуту ООН та резолюції Генасамблеї ООН, а також своїх зобов'язань за Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.