У Порошенка заявили, що підтримують всі кандидатури на посади міністрів

16:55, 02 грудня 2014
Політика
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Представник “Блоку Петра Порошенка” Микола Томенко зазначає, що його фракція підтримує запропоновані на посади міністрів кандидатури.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у парламенті.

“Наша фракція підтримує всіх кандидатів на посади в уряд”, - сказав Томенко і нагадав, що кандидати поспілкувалися з представниками фракцій.

Він також додав, що у разі, якщо “стане питання, що ця людина не справляється, вона буде звільнена, так як сьогодні призначена”.

Загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій на посади в Кабміні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій щодо міністерських посад для передачі їх на розгляд прем'єр-міністра України.

Пізніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури, які запропоновані зборами коаліції до складу уряду.

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