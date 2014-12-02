У Порошенка заявили, що підтримують всі кандидатури на посади міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у парламенті.

“Наша фракція підтримує всіх кандидатів на посади в уряд”, - сказав Томенко і нагадав, що кандидати поспілкувалися з представниками фракцій.

Він також додав, що у разі, якщо “стане питання, що ця людина не справляється, вона буде звільнена, так як сьогодні призначена”.

Загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій на посади в Кабміні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій щодо міністерських посад для передачі їх на розгляд прем'єр-міністра України.

Пізніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури, які запропоновані зборами коаліції до складу уряду.