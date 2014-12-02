У Порошенка заявили, що підтримують всі кандидатури на посади міністрів
Представник “Блоку Петра Порошенка” Микола Томенко зазначає, що його фракція підтримує запропоновані на посади міністрів кандидатури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у парламенті.
“Наша фракція підтримує всіх кандидатів на посади в уряд”, - сказав Томенко і нагадав, що кандидати поспілкувалися з представниками фракцій.
Він також додав, що у разі, якщо “стане питання, що ця людина не справляється, вона буде звільнена, так як сьогодні призначена”.
Загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій на посади в Кабміні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій щодо міністерських посад для передачі їх на розгляд прем'єр-міністра України.
Пізніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури, які запропоновані зборами коаліції до складу уряду.