У Британії радять скасувати скандальну поправку до українського закону про Антикорупційний суд

У той же час Борис Джонсон позитивно відгукнувся щодо перебігу реформ в Україні, похваливши владу за те, що вона "зважилася на реформи".

Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон пропонує повернути новоствореному Вищому антикорупційному суду право на апеляцію у справах, розгляд яких вже розпочався.

Про це він заявив у виступі на конференції щодо реформ в Україні, яка відбувається в Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Читайте такожУ США наполягають на внесенні змін до закону про Вищий антикорупційний суд

"Дуже важливо, щоб Антикорупційний суд мав можливість опікуватися всіма справами, що підпадають під його юрисдикцію, в тому числі щодо рішень, які схвалюються першою інстанцією (у судах загальної юрисдикції. - УНІАН)", - пояснив він.

У той же час Борис Джонсон позитивно відгукнувся щодо перебігу реформ в Україні, похваливши владу за те, що вона "зважилася на реформи".

Як повідомляв УНІАН, 26 червня президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про запуск роботи Антикорупційного суду в Україні.

Законом встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону.

Після публікації тексту закону Центр протидії корупції (ЦПК) знайшов у ньому небезпечну лазівку. Зокрема, апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.