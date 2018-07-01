На сході України загинули більше 30 морських піхотинців - Полторак (фото, відео)

Міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що Військово-морські сили продовжують виконувати бойові завдання в районі проведення Операції Об'єднаних сил, і головним для кожного військовослужбовця є патріотизм, мотивація, самовідданість.

При виконанні бойових завдань на сході України загинули більше 30 морських піхотинців Військово-морських сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі під час церемонії, присвяченої Дню ВМС, повідомив міністр оборони України генерал армії Степан Полторак.

«У Донецьку і Луганську морська піхота ВМС України виконувала всі покладені на неї завдання. П'ятсот військовослужбовців ВМС удостоєні державних нагород. На жаль, 31 з них заплатив дуже високу ціну за те, що ми зупинили ворога...», - сказав Полторак.

Він закликав усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожного загиблого.

Як зазначив міністр оборони, за час незалежності України ВМС пройшли різні випробування, але зрадницький удар у спину був отриманий в лютому 2014 роки від РФ.

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«Коли ті, з ким ми проходили службу, кого ми вважали друзями, оволоділи Кримом і розпочали агресію в Донецьку і Луганську. Саме тоді Військово-морські сили, кожен матрос і офіцер чітко для себе визначив, що головним пріоритетом для нього є захист своєї країни, головне - не зрадити присязі. Моряки завжди виконували і виконуватимуть покладені на них завдання», - підкреслив Полторак.

Він зазначив, що ВМС продовжують виконувати бойові завдання в районі проведення Операції Об'єднаних сил, і головним для кожного військовослужбовця є патріотизм, мотивація, самовідданість.

Також Степан Полторак представив особовому складу Військово-морських сил Збройних сил України новопризначеного начальника штабу – першого заступника командувача ВМС Андрія Тарасова.

Як повідомляться на сайті Міноборони, очільник оборонного відомства повідомив про призначення заступником командувача з логістики – начальником логістики Командування ВМС полковника Ігоря Ступницького.

«Своїм наказом я призначаю заступником командувача Військово-морських сил з логістики полковника Ступницького Ігоря Васильовича…», - зазначив він.

Крім того, Полторак повідомив, що цим же наказом Ступницькому присвоєно військове звання капітан 1 рангу.