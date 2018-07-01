В Одесі відзначають День Військово-морських сил України

Урочистості розпочалися з церемонії включення до складу ВМС малих броньованих артилерійських катерів «Вишгород», «Лубни», «Кременчук», «Нікополь».

В Одесі відзначають День Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, на святкування прибув міністр оборони України генерал армії Степан Полторак.

В урочистому заході з нагоди свята на Морському вокзалі Одеського порту також взяли участь керівники місцевих органів влади та шефських регіонів, ветерани ВМС України, волонтери, військові капелани, представники громадськості.

Урочистості розпочалися з церемонії включення до складу ВМС малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 «Вишгород», «Лубни», «Кременчук», «Нікополь», побудованих приватним акціонерним товариством «Завод «Кузня на Рибальському».

Керівник підприємства Валерій Шандра привітав усіх присутніх зі святом та висловив сподівання, що найближчим часом підприємством будуть побудовані і передані флоту кораблі і катери, які заповнять втрати, які мають місце сьогодні у зв'язку з анексією Криму.

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«Бажаю екіпажам цих катерів у разі участі в будь-яких бойових діях виходити з бою завжди переможцями», - підкреслив Шандра.

На ошвартованих в районі Морського вокзалу кораблях, в тому числі на флагмані українських ВМС «Гетьмані Сагайдачному» і судах забезпечення, пройшов ритуал підняття Військово-морського прапора і прапорів розцвічування.

У рамках святкових заходів демонструються озброєння і бойова техніка, водолазне і пошуково-рятувальне спорядження, тактичні можливості малих броньованих артилерійських катерів.

До 18.00 можна відвідати військові кораблі, куди з нагоди Дня ВМС відкрито доступ для всіх бажаючих. Заплановано відкритий турнір з сухого веслування (на тренажерах), презентація військової служби за контрактом, військових навчальних закладів ВМС України, концерт.

Завершенням свята стане включення святкової ілюмінації на кораблях і катерах ВМС.