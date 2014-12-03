У Порошенка пропонують позбавляти «кнопкодавів» мандатів

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту.

У законопроекті зазначається, що народний депутат, який не виправдав довіру виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними. Підстави для відкликання можуть бути: порушення депутатом положень Конституції та законів України, що встановлено судом; пропуск народним депутатом впродовж року більше половини пленарних засідань Верховної Ради або/та її органів, до складу яких його обрано; систематичне невиконання депутатських обов’язків, визначених Законом "Про статус народного депутата України"; невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми чи передвиборної програми партії, за списком якої його обрано; використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях; неособисте голосування на засіданні парламенту.

Процедуру відкликання народного депутата організовує Центральна виборча комісія.

Питання про відкликання народного депутата, обраного в одномандатному окрузі, може бути порушено на зборах виборців округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них беруть участь не менш як 500 виборців.

Питання про відкликання народного депутата, обраного у загальнодержавному окрузі, може бути порушено на зборах виборців у більшості областей України, за умови, що в кожних з цих зборів беруть участь не менш як 500 виборців.

Повторне порушення питання про відкликання народного депутата може мати місце не раніше, ніж через рік після вирішення питання щодо результатів голосування про його відкликання, яке проводилось раніше.

Пропозиція про відкликання народного депутата, прийнята на зборах виборців, після реєстрації утвореної на них ініціативної групи повинна бути підтримана не менш як 10 тис. виборців відповідного одномандатного округу, а в загальнодержавному окрузі - не менш як 100 тис. виборців.

Загальний строк збору підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата, обраного в одномандатному окрузі, становить 45 днів від дня одержання свідоцтва ініціативною групою, а для відкликання депутата, обраного у загальнодержавному окрузі, – 45 днів від дня одержання свідоцтва останньою з ініціативних груп, утворених у більшості областей України.

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Рішення ЦВК з питання призначення голосування про відкликання народного депутата подається до ВР, надсилається голові обласної ради, на території якої утворено відповідний виборчий округ, та публікується в газеті "Голос України" і місцевій пресі.

Рішення ЦВК щодо призначення голосування про відкликання депутата може бути оскаржено у судовому порядку депутатом або членами ініціативної групи (ініціативних груп).

У місячний термін з дня отримання звернення від ЦВК комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає пропозицію виборців про відкликання народного депутата, обраного у загальнодержавному виборчому окрузі.

Рішення про відкликання народного депутата приймається у 10-денний строк за поданням комітету більшістю від конституційного складу Верховної Ради.

У разі відкликання народного депутата його повноваження припиняється з моменту прийняття рішення парламентом.

Голосування з питання про відкликання народного депутата, обраного в одномандатному окрузі, проводиться в межах виборчого округу, від якого обрано депутата. Агітація за і проти відкликання може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України.

Голосування визнається таким, що не відбулось, якщо в ньому взяли участь менш як 50% виборців, внесених до списків виборців даного округу.

Повідомлення про результати голосування про відкликання народного депутата публікується окружною комісією в місцевій пресі не пізніш як на п'ятий день від дня голосування. У ньому зазначаються відомості, занесені до відповідного протоколу окружної комісії.

Після надходження протоколу від окружної комісії у разі, якщо за відкликання народного депутата проголосувала кількість виборців не менша, ніж яка віддала свої голоси під час його обрання, і відсутні підстави для розгляду питання про визнання результатів голосування недійсними, ЦВК на 15-й день від дня голосування визнає депутата відкликаним виборцями, у зв'язку з чим його повноваження припиняються.

У випадку, коли за відкликання народного депутата проголосувала кількість виборців менша, ніж яка віддала свої голоси під час його обрання, у рішенні комісії зазначається, що пропозицію про відкликання відхилено.

Рішення ЦВК щодо результатів голосування надсилається до Верховної Ради і впродовж п'яти днів від дня його прийняття публікується в газеті "Голос України" та місцевій пресі. Рішення ЦВК щодо результатів голосування про відкликання народного депутата може бути оскаржено у судовому порядку народним депутатом, ініціативною групою - за заявою, підписаною більшістю її членів.

Голосування про відкликання народного депутата може проводитися не частіше одного разу на рік.