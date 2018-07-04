Фріз розповіла про виклики для України напередодні "року виборчої турбулентності"

На думку народного депутата, проросійські "реваншистські" сили підуть на вибори декількома "колонами".

Для України напередодні президентських і парламентських виборів є вкрай важливим отримати допомогу країн НАТО у захисті виборчої системи.

Таку думку висловила на своїй сторінці у Facebook Ірина Фріз, народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, коментуючи новину про те, що у Сенаті США погодилися зі спецслужбами щодо втручання Росії в американські вибори.

Читайте також"БПП" пропонує кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів

"Росія втручалась не лише у вибори США, вона й далі буде намагатись впливати на виборчі процеси демократичних держав. Для України напередодні року виборчої турбулентності є вкрай важливим отримати допомогу країн партнерів НАТО у захисті нашої системи", - пише Фріз.

"Вже є очевидним те, що реваншистські сили підуть декількома колонами, що втручання й атаки на систему підрахунку будуть наймасштабнішими, що за умов зриву сценарія Кремля з проведення свого намісника - буде розгорнута агресивна компанія з підриву довіри до виборів", - написала народний депутат.