Порошенко підписав закон про дисциплінарний статут Нацполіції

Документ визначає повноваження поліцейських і їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування і оскарження.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

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Як передає кореспондент УНІАН, глава держави підписав закон на урочистому заході з нагоди Дня Національної поліції сьогодні в Києві.

«У вашій присутності підпишу важливий закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. Неухильне дотримання Статуту, переконаний, призведе до ще більшого зростання довіри до вас з боку громадян, а в поліцейських лавах – додасть порядку», - сказав він.

«Крім того, настільною книгою цей Статут має стати і для складу Національного антикорупційного бюро України, і для Державної кримінально-виконавчої служби України, на яких також поширюється його дія», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» (№4670).

Згідно зі статутом, поліцейські, зокрема, зобов’язані безумовно виконувати накази керівників, віддані (видані) в межах наданих їм повноважень та відповідно до закону; утримуватися від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їхні обов’язки, а також які підривають авторитет Національної поліції України; утримуватися від висловлювань та дій, що порушують права людини або принижують честь і гідність людини. Також зазначено, що під час несення служби поліцейському заборонено перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння.

Також у статуті виписані права поліцейських під час виконання службових обов’язків.

Зокрема, під час виконання службових обов’язків, поліцейський підпорядковується лише своєму безпосередньому та прямому керівникові. Також визначається, що наказ може віддаватися усно чи видаватися письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв’язку. Забороняється віддавати (видавати) незаконний наказ або такий, що не пов’язаний із службовою діяльністю поліції або виходить за межі посадових (функціональних) обов’язків керівника.