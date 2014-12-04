"Айдар" у Щасті не знає, з ким домовлятися про припинення вогню

До цього, крім бойовиків незаконного збройного угруповання «ЛНР», можуть мати стосунок також російські донські казакі, говориться у статті Радіо Свобода.

Добровольці батальйону «Айдар» розповіли журналістам у Києві про регулярні обстріли міста, влучання снарядів від «ЛНР» у лікарні, школи та крамниці. При цьому навіть самим бійцям складно визначити, хто саме їх обстрілює і з ким в майбутньому можна буде вести перемовини, наприклад, про припинення вогню.

"Обстрілюють незважаючи ні на що. Обстрілюють територію міста Щастя і його околиць. Були потрапляння снарядів і уламків і в медичні заклади, і в навчальні. Останній раз снаряд прилетів на стадіон, було потрапляння в магазин поруч з училищем професійної підготовки співробітників міліції, постраждало двоє студентів", – розповідає Микола Греков - боєць "Айдару", мер міста Олександрівська під Луганськом, яке контролюють незаконні збройні формування.

Читайте такожВночі бойовики знову обстріляли Щастя, постраждалим надана допомога - "Айдар"Греков зауважує, що українським бійцям у Щасті сьогодні до кінця не зрозуміло, хто саме обстрілює їхні позиції з боку «ЛНР».

"На тій стороні всі бандформування розділені поміж собою. Там є донські казакі, представники проросійських організацій, чеченські терористи, є громадяни Сербії, які до них приєдналися. За останньою інформацією, є випадки появи бойовиків з Італії та Іспанії. Є регулярні війська Російської Федерації", – каже боєць «Айдару».

До цього додає, що вони борються не лише проти українських військових, але вступають у сутички між собою. Через це, за його словами, дуже важко нині говорити про переговори з цією стороною конфлікту.