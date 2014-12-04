"Айдар" у Щасті не знає, з ким домовлятися про припинення вогню
Місто Щастя під Луганськом, контрольоване українськими військовими, обстрілюють із двох боків, констатують спостерігачі.
До цього, крім бойовиків незаконного збройного угруповання «ЛНР», можуть мати стосунок також російські донські казакі, говориться у статті Радіо Свобода.
Добровольці батальйону «Айдар» розповіли журналістам у Києві про регулярні обстріли міста, влучання снарядів від «ЛНР» у лікарні, школи та крамниці. При цьому навіть самим бійцям складно визначити, хто саме їх обстрілює і з ким в майбутньому можна буде вести перемовини, наприклад, про припинення вогню.
"Обстрілюють незважаючи ні на що. Обстрілюють територію міста Щастя і його околиць. Були потрапляння снарядів і уламків і в медичні заклади, і в навчальні. Останній раз снаряд прилетів на стадіон, було потрапляння в магазин поруч з училищем професійної підготовки співробітників міліції, постраждало двоє студентів", – розповідає Микола Греков - боєць "Айдару", мер міста Олександрівська під Луганськом, яке контролюють незаконні збройні формування.
Читайте такожВночі бойовики знову обстріляли Щастя, постраждалим надана допомога - "Айдар"Греков зауважує, що українським бійцям у Щасті сьогодні до кінця не зрозуміло, хто саме обстрілює їхні позиції з боку «ЛНР».
"На тій стороні всі бандформування розділені поміж собою. Там є донські казакі, представники проросійських організацій, чеченські терористи, є громадяни Сербії, які до них приєдналися. За останньою інформацією, є випадки появи бойовиків з Італії та Іспанії. Є регулярні війська Російської Федерації", – каже боєць «Айдару».
До цього додає, що вони борються не лише проти українських військових, але вступають у сутички між собою. Через це, за його словами, дуже важко нині говорити про переговори з цією стороною конфлікту.