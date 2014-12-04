Син Януковича будує офіси і будинки в Донецьку під охороною бойовиків
14:19, 04 грудня 2014Політика
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У Донецьку компанія, що належить Олександру Януковичу, продовжує будувати житлові та офісні приміщення під охороною незаконного збройного формування «Оплот», яке контролює так званий «прем’єр-міністр» «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко.
У Донецьку син Януковича продовжує будувати об’єкти під охороною бойовиків / Фото Ярослава Дебелого
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У Донецьку, незважаючи на постійні обстріли бойовиків та руйнування інфраструктури міста, продовжується будівництво житлових та офісних приміщень компанією «МАКО», 100% активів належить Олександру Януковичу», - зазначив він.
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«Всі ці об'єкти охороняє незаконне збройне формування «Оплот», яке контролює Захарченко», - додав Лисенко.
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