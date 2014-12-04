Син Януковича будує офіси і будинки в Донецьку під охороною бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Донецьку, незважаючи на постійні обстріли бойовиків та руйнування інфраструктури міста, продовжується будівництво житлових та офісних приміщень компанією «МАКО», 100% активів належить Олександру Януковичу», - зазначив він.

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«Всі ці об'єкти охороняє незаконне збройне формування «Оплот», яке контролює Захарченко», - додав Лисенко.