Боротьба за новий склад ЦВК: «п'ятнадцятихвилинну» перерву в засіданні Ради продовжили до 16:00

Нарада керівників парламентських фракцій триває.

Перерву в засіданні Верховної Ради подовжено до 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко о 13.25 вийшла в президію і оголосила, що нарада керівників фракцій триває. (Раніше перерву було оголошено на 15 хвилин - УНІАН).

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За її словами, фракції "Самопоміч" і "Батьківщина" подали заяву про оголошення перерви на 30 хвилин. У зв'язку з цим перший заступник голови ВР оголосила перерву.

"Ми працюємо - тривають політичні консультації", - зазначила Геращенко.

Після цього вона закрила ранкове засідання, яке за регламентом ВР має тривати до 14.00.

Геращенко зазначила, що перерва триватиме до 16.00. (Згідно з регламентом, з 14.00 до 16.00 у засіданні парламенту плановий перерва - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни сьогодні, 5 липня, не підтримала розгляд питання про оновлення складу ЦВК. Повноваження 13 з 15 членів комісії давно завершились.

Після голосування більшість членів фракції "Блок Петра Порошенка" покинули сесійну залу Верховної Ради. Перед цим Герасимов заявив, що фракція "БПП" вимагає повернутися до розгляду питання про оновлення складу Центрвиборчкому. За словами Герасимова, парламент не має жодного морального права переходити до інших питань порядку денного, поки не буде вирішено це питання.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву в засіданні парламенту на 15 хвилин і запросив лідерів фракцій на нараду.