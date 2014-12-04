Болгарія засуджує анексію Криму і пропонує ОБСЄ декларацію щодо України

Про це він сказав під час 21-го міністерського засідання ОБСЄ у Базелі. Трансляція засідання забезпечується на офіційному сайті ОБСЄ.

"У відповідності до принципів та зобов'язань ОБСЄ, Болгарія підтримує суверенітет, єдність і територіальну цілістність України у межах її кордонів, які визнані міжнародною спільнотою. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму та ми не визнаємо незаконні вибори, проведені на територіях Донецької та Луганської областей, що не узгоджується з міжнародним правом та Мінськими домовленностями", - наголосив Мітов.

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Разом з тим, за його словами, Болгарія "рішуче впевнена, що довготривале й надійне розв'язання кризи в Україні може бути забезпечене через тверду політичну волю у повній імплементації всіх відповідних багатосторонніх зобов'язань та обов'язків".

"Ми висловлюємо тверду прихильність прийняти політичну декларацію стосовно України та декларацію щодо процесу "Гельсинки 40+" тут, у Базелі", - сказав болгарський міністр.

На переконання Мітова, такі дії повинні дати сигнал всім громадянам країн ОБСЄ, що ця організація може адекватно реагувати на основні проблеми, які стосуються питань безпеки.