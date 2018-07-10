Суд може прийняти рішення по справі Кернеса найближчим часом

Сім засідань поспіль сторона обвинувачення не з'являлася до суду.

Рішення по справі Геннадія Кернеса і його охоронців, яке розглядається в Київському суді міста Полтави, може бути винесено найближчим часом.

Про це 10 липня заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи результати сьогоднішнього судового засідання.

Він зазначив, що, у зв'язку з систематичною неявкою до суду сторони обвинувачення, суддя пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по його справі та його охоронців.

«Сім засідань поспіль сторона обвинувачення не з'являлася до суду. Не з'явилися й сьогодні. Без них суддя порахував проведення дебатів безглуздим. Впевнений, що прокурори і псевдопотерілі не прибули в суд і не хотіли дебатів тільки з однієї причини: вони знають, з чиєї і якого саме пальця висмоктані всі звинувачення на мою адресу та адресу моїх охоронців. Тому чекаємо вже остаточного рішення, яке поставить крапку в цій сфабрикованій справі, що тягнеться більше чотирьох років. Сподіваюся, що рішення буде озвучена найближчим часом. І заявляю ще раз: я ні в чому не винен. І поведінка сторони обвинувачення це підтверджує», - повідомив Геннадій Кернес.