У Раді пропонують денонсувати договір з РФ про співпрацю у використанні Азовського моря
Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» зареєстрували у парламенті проект постанови “Про звернення Верховної Ради України до президента України, міністра оборони України стосовно Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки” (№8583).
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко повідомив, що у зверненні міститься вимога до президента Петра Порошенка та міністра оборони Степана Полторака негайно подати до парламенту проект закону про денонсацію цього договору.
Він зазначив, що також у документі є заклик до президента щодо звернення до парламенту з позачерговим посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у зв’язку зі спорудженням мосту через Керченську протоку та злочинними діями РФ в Азовському морі.
Семенченко зазначив, що, зокрема, 9 липня ФСБ Російської Федерації затримало в Азовському морі 7 торговельних суден, які йшли до України. За його словами, із українцями співробітники ФСБ провели «нібито бесіди — вони шукали на тілах українських моряків - членів екіпажу патріотичні татуювання, запитували про участь в АТО, у добровольчих батальйонах, у «Правому секторі»».
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Семенченко також наголосив, що паралельно з економічною блокадою Росія почала нарощувати воєнну присутність в Азовському морі.
“Зараз вже практично сформована азовська флотилія флоту РФ — в її складі артилерійські катери типу “Джміль”, десантні катери типу “Серна”, - додав депутат.
Він також повідомив, що на початку червня в Азовське море прибули також два ракетні корвети, які до цього брали участь в ракетних обстрілах території Сирії.
Семенченко підкреслив, що Росія за допомогою військової сили не тільки знецінює економічну і торговельну діяльність України в Азовському морі, але й створює загрозу вторгнення або обстрілів узбережжя Азовського моря.
За словами Семенченка, це пов’язано з тим, що кордон України через Азовське море “зараз де-факто проходить по лінії прибою, і росіяни можуть вільно перебувати в цьому морі, керуючись положеннями договору 2003 року про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки, бо там фактично морського кордону немає”.
На даний час на сайті парламенту ще немає тексту проекту постанови, внесеного депутатами із фракції “Самопоміч”.