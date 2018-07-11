У Раді пропонують денонсувати договір з РФ про співпрацю у використанні Азовського моря

У зверненні міститься вимога до президента Петра Порошенка та міністра оборони Степана Полторака негайно подати до парламенту проект закону про денонсацію цього договору від 2003 року.

Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» зареєстрували у парламенті проект постанови “Про звернення Верховної Ради України до президента України, міністра оборони України стосовно Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки” (№8583).

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко повідомив, що у зверненні міститься вимога до президента Петра Порошенка та міністра оборони Степана Полторака негайно подати до парламенту проект закону про денонсацію цього договору.

Він зазначив, що також у документі є заклик до президента щодо звернення до парламенту з позачерговим посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у зв’язку зі спорудженням мосту через Керченську протоку та злочинними діями РФ в Азовському морі.

Семенченко зазначив, що, зокрема, 9 липня ФСБ Російської Федерації затримало в Азовському морі 7 торговельних суден, які йшли до України. За його словами, із українцями співробітники ФСБ провели «нібито бесіди — вони шукали на тілах українських моряків - членів екіпажу патріотичні татуювання, запитували про участь в АТО, у добровольчих батальйонах, у «Правому секторі»».

Читайте такожРосія здійснює «повзучу» анексію виключної морської економічної зони України – командувач ВМС

Семенченко також наголосив, що паралельно з економічною блокадою Росія почала нарощувати воєнну присутність в Азовському морі.

“Зараз вже практично сформована азовська флотилія флоту РФ — в її складі артилерійські катери типу “Джміль”, десантні катери типу “Серна”, - додав депутат.

Він також повідомив, що на початку червня в Азовське море прибули також два ракетні корвети, які до цього брали участь в ракетних обстрілах території Сирії.

Семенченко підкреслив, що Росія за допомогою військової сили не тільки знецінює економічну і торговельну діяльність України в Азовському морі, але й створює загрозу вторгнення або обстрілів узбережжя Азовського моря.

За словами Семенченка, це пов’язано з тим, що кордон України через Азовське море “зараз де-факто проходить по лінії прибою, і росіяни можуть вільно перебувати в цьому морі, керуючись положеннями договору 2003 року про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки, бо там фактично морського кордону немає”.

На даний час на сайті парламенту ще немає тексту проекту постанови, внесеного депутатами із фракції “Самопоміч”.