Клімкін в ОБСЄ звинуватив Росію у підриві довіри до нерозповсюдження ядерної зброї

Про це він сказав під час 21-го міністерського засідання ОБСЄ у Базелі. Трансляція засідання забезпечується на офіційному сайті ОБСЄ.

Клімкін нагадав, що 5 грудня 1994 року був підписаний Будапештський меморандум, який повинен був ндаати гарантії безпеки України у зв'язку із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Читайте такожМаккейн: США не дотримались Будапештського меморандуму"Довіра до цього документа, який забезпечував гарантію для збереження безпеки України, територіальної цілістності та політичної незалежності в обмін на добровільну відмову моєї країни від третього найбільшого у світі арсеналу ядерної зброї, була зруйнована в цьому році одним із підписантів... З боку Росії", - зазначив Клімкін.

За словами міністра, "російська агресія проти України привела до незаконної окупації та анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, як і до ескалації на сході України, що не тільки порушило територіальну цілістність та суверенітет України, але також підірвало і буде в подальшому підривати європейську систему безпеки".