"Ніяких підстав не було": Горбатюк про ліквідацію Департаменту спецрозслідувань
Глава ліквідованого генпрокурором Юрієм Луценком Департамену спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що підстав для цього не було.
Про це Горбатюк заявив у коментарі "Українській правді".
"Ліквідував. Підстав ніяких не було. Ніякої оптимізації і покращення - виключно намагання усунути від прийняття рішень у кримінальних провадженнях, які керівництво хоче загробити", - зазначив він.
Горбатюк додав, що йому ще не пропонували посади.
"Певно в слідчому управлінні запропонують", - припустив він.
Читайте такожГорбатюк очолить новостворене Управління спецрозслідувань ГПУ - Сарган
11 липня генеральний прокурор Юрій Луценко ліквідував Департамент спеціальних розслідувань, очолюваний Сергієм Горбатюком і створив нове управління, яке той очолить.
В минулому повідомлялося про конфлікт між Луценком і Горбатюком. Останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази" і навіть говорив про своє можливе звільнення.
6 липня до департаменту спецрозслідувань ГПУ, очолюваного Горбатюком, прийшла комісія з перевіркою.