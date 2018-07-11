"Ніяких підстав не було": Горбатюк про ліквідацію Департаменту спецрозслідувань

Горбатюк додав, що йому ще не пропонували посади.

Глава ліквідованого генпрокурором Юрієм Луценком Департамену спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що підстав для цього не було.

Про це Горбатюк заявив у коментарі "Українській правді".

"Ліквідував. Підстав ніяких не було. Ніякої оптимізації і покращення - виключно намагання усунути від прийняття рішень у кримінальних провадженнях, які керівництво хоче загробити", - зазначив він.

Горбатюк додав, що йому ще не пропонували посади.

"Певно в слідчому управлінні запропонують", - припустив він.

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11 липня генеральний прокурор Юрій Луценко ліквідував Департамент спеціальних розслідувань, очолюваний Сергієм Горбатюком і створив нове управління, яке той очолить.

В минулому повідомлялося про конфлікт між Луценком і Горбатюком. Останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази" і навіть говорив про своє можливе звільнення.

6 липня до департаменту спецрозслідувань ГПУ, очолюваного Горбатюком, прийшла комісія з перевіркою.