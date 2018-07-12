Голосування Ради щодо оновлення складу ЦВК може відбутись о 16:00 – БПП

Парламентська фракція БПП готова відмовитися від однієї із запропонованих до складу ЦВК кандидатур.

Голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії може відбутись у сесійній залі Верховної Ради України о 16:00.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказала представник президента України у парламенті, заступник голови депутатської фракції України Ірина Луценко.

“Ми плануємо підійти до голосування за оновлений склад в четвертій годині дня”, - зазначила вона.

При цьому вона додала: “Тільки що було повідомлення від спікера Парубія про те, що ми входимо в цей процес о 16 годині”.

Луценко також наголосила, що фракція “БПП” готова відмовитися від однієї з кандидатур, яка запропонована до складу ЦВК. При цьому не уточнила, хто з кандидатів може бути не проголосований.

За її словами, як такого відкликання кандидатури не буде, а просто можуть бути домовленості з колегами по коаліції, що фракція “БПП” не буде голосувати за одну із своїх кандидатур.

В той же час додала, що і фракція “Народний фронт” має робити кроки назустріч, і оскільки вона говорила про недопустимість не представництва фракції “Опозиційний блок” у ЦВК, то нехай поступиться однією із кандидатур на користь цієї фракції.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур. Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключив можливості змін до законодавства в частині збільшення кількості членів Центрвиборчкому, ймовірно, до 16 осіб.

Сьогодні, 12 липня, Артур Герасимов заявивє про готовність його фракції відкликати одну із своїх кандидатур до складу Центральної виборчої комісії.

також голова фракції “БПП" закликав фракцію “Народний фронт” відкликати одну із своїх кандидатур до складу Центральної виборчої комісії. “Ми чули застереження від наших колег з “Народного фронту”, у тому числі про те, що треба виконувати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи відносно представленості однієї із фракцій ("Опозиційний блок"), яка поки що не має свого представника (у поданні президента на посади членів ЦВК). І ми звертаємося до наших колег по коаліції також відкликати одну із своїх кандидатур для того, щоб вирішити й це питання”, - сказав Герасимов.

Крім того, Герасимов закликав голову Верховної Ради України Андрія Парубія зібрати лідерів фракцій о 12.00 для вирішення питання щодо оновлення складу ЦВК.

В свою чергу, депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначив, що його фракція ще не обговорювала нові пропозиції "БПП".