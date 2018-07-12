Порошенко закликав Дуду врахувати українські інтереси у польському законі про Інститут нацпам`яті

На зустрічі у Брюсселі український та польський лідери, в той же час, погодилися з важливістю мобілізації зусиль з протидії будівництву «Північного потоку-2».

Президент України Петро Порошенко закликав польську сторону внести зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі у частині, що стосується інтересів України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави, під час зустрічі у Брюсселі cторони також обговорили питання продовження діалогу у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті українського та польського народів на території двох країн.

Також було приділено увагу подальшій координації дій з протидії російській агресії у контексті членства Республіки Польща у Раді безпеки ООН.

Сторони позитивно оцінили рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців.

Крім того, співрозмовники погодилися з важливістю подальшої мобілізації зусиль з метою протидії будівництву російського газового проекту «Північний потік-2».

Раніше повідомлялось, що Сейм Польші вніс поправки до скандального закону про Інститут національної пам'яті, скасувавши кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів німецьких фашистів під час Другої світової війни.

Варто зазначити, що так звані "антибандерівські" статті у законі про Інститут національної пам'яті (щодо "злочинів українських націоналістів", скоєних проти поляків) досі у силі.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі 1 березня набув чинності закон про інститут національної пам'яті. Цей документ донедавна передбачав кримінальне переслідування тих, хто буде "приписувати полякам злочини нацистів", зокрема буде вживати словосполучення "польські табори смерті", а також тих, хто буде заперечувати "злочини українських націоналістів, скоєні відносно громадян Польщі у період 1925-1950 рр".

Прийняття цього закону викликало занепокоєння з боку України, США, Ізраїлю.