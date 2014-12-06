За минулу добу у зоні АТО загиблих не було - РНБО

Про це повідомляється на веб-сайті інформаційно-аналітичний центру РНБО з посиланням на заступника керівника ІАЦ РНБО Володимира Полєвого.

«Ситуація у зоні АТО залишається непростою, терористи продовжують обстрілювати українські позиції. На щастя, за минулу добу загиблих серед українських військових немає, 7 військовослужбовців отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ початку АТО загинули 1 тис. 252 українських військових, майже 3 тисячі поранені - ПорошенкоЯк повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру АТО, за минулу добу терористи 45 разів обстріляли позиції українських військових на сході України. За даними прес-центру, від ворожих обстрілів постраждали двоє мирних мешканців Донбасу.

В той же час, 9 грудня в зоні АТО має початися день тиші. На цю дату також запланована зустріч контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.