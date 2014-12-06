Міліція порушила кримінальні справи по заворушенням у Вінниці

За фактом зіткнень і штурму Вінницької ОДА 6 грудня МВС порушила кримінальні справи, повідомляє ZN.UA.

В обласному відділенні міліції "за фактами грубого порушення правопорядку у будівлі ОДА" порушені кримінальні справи та розпочато досудове розслідування за статтями "хуліганство" і "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

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Також у міліції повідомили, що тілесні ушкодження різного ступеня і отруєння газом отримали 8 працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку. Семеро з них були госпіталізовані, троє знаходяться в реанімації.

Згідно з даними МВС, за медичною допомогою звернулося шість протестувальників, які не потребували госпіталізації.