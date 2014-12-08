РФ продовжує перекидати війська на Донбас, за вихідні увійшли 2 дивізіони артилерії - ІС

Про це повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Доукомплектування відбувається в основному за рахунок перекидання російських найманців і солдатів-контрактників армії РФ зі складу зведених тактичних груп, розгорнутих на кордоні.

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Продовжується посилення артилерійської складової бандформувань і угруповання російських військ. Протягом останніх двох діб, як мінімум, 2 дивізіони ствольної артилерії (152-мм гаубиці «МСТА-Б», 122-мм гаубиці Д-30) прибули в окуповані райони Донбасу. Крім того, наростаючими темпами триває підвезення і накопичення боєприпасів, а також інших предметів постачання з Росії.

У зв'язку з істотними втратами підрозділів спеціального призначення Збройних сил РФ на Донбас перекидаються підрозділи спецпризначення Внутрішніх військ МВС РФ. Ідентифіковані бійці спецпідрозділів ВВ МВС Росії:

- 7-го загону спеціального призначення "Росич" (Новочеркаськ),

- 15-го загону спеціального призначення "Вятич" (Армавір),

- 17-го загону спеціального призначення "Едельвейс" (Мінеральні Води),

- 107-ї бригади ВВ МВС (Владивосток).

У зв'язку з втратами зведеної батальйонної тактичної групи (БТГ) Центрального військового округу РФ, сформованої зі складу двох мотострілкових бригад округу, дана БТГ відведена з передових позицій в районі Докучаєвська на доукомплектування та поповнення в другий ешелон в район Старобешеве-Кутейникове. Загальні втрати даної БТГ (безповоротні і санітарні) досягли чверті первинного облікового складу.

У ряді населених пунктів Донбасу (Торез, Ровеньки, Сніжне, Красний Луч) терористи продовжують проводити «мобілізаційні заходи» в так звану «Армію Новоросії». Дані заходи проводяться озброєними бойовиками на ряді підприємств і шахт регіону в примусовому порядку. Загальна кількість мобілізованих таким чином місцевих жителів за останні дні склала в цілому менше 30 людей.