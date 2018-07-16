На одеських військових складах виявили велику нестачу палива, начальник зник

Всього зникли 200 тонн дизпалива і три тонни бензину, а також журнали видачі палива та журнали контрольних замірів сховища.

Комісія з Міністерства оборони, яка працює на армійських складах 46 об'єднаного центру забезпечення МО, виявила велику нестачу палива.

Всього зникли 200 тонн дизпалива і три тонни бензину, а також журнали видачі палива та журнали контрольних замірів сховища. Про це повідомив радник міністра оборони Юрій Бірюков в Facebook.

"У нас прапорщик загубився. Серйозно, ось уже третю добу не виходить на зв'язок. Прапорщик Берліненко, начальник паливного складу 46 ОЦЗ в Одесі. І ще загубилися журнали видачі палива та журнали контрольних замірів сховища. 200 тонн дизеля і 3 тонни палива загубилися", - повідомив він.

"Немає палива. Немає журналу обліку відпуску палива. Немає начальника складу. Немає начальника служби ПММ. Немає начальника бази... Безумовної вишенькою на тортику є те, що весь минулий тиждень там працювала якась комісія і ніяких порушень не виявила", - зазначив Бірюков.

Читайте такожПротерміновані продукти та фекалії мишей: батьки вирішили провести "інспекцію" у дитсадку на Прикарпатті (відео)

Бірюков додав, що перевіряючим кілька разів запропонували великі хабари — 150 тисяч гривень, машину і квартиру.

Пізніше він повідомив, що зниклий прапорщик Берлиненко, начальник паливного складу 46 ОЦЗ в Одесі, вже в розшуку.

"Степан Полторак заслухав попередні матеріали інспекції, акт перевірки планують передати у Військову прокуратуру. Історія насправді якась дика. Тільки вранці пам'ять нарешті розставила на свої місця всі фрагменти пазлика: Король Євген Сергійович - начальник 46-ї бази ОЦЗ, який ліг до лікарні разом зі своїми заступниками, на тлі приїзду комісії з Києва. Король Сергій Миколайович - колишній керівник Одеської філії концерну Військторгсервісу, звільнений рік тому на тлі арештів його заступника щодо хабарів за ринок "7-й кілометр". Це як - однофамільці, так? Збіг?", - додав Бірюков.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на військових складах знайшли тонни прострочених консервів - начальник Євген Король після цього терміново ліг у лікарню.