Екс-охоронець Януковича назвав причину його втечі з України: щоб "не допустити громадянської війни"

Також колишній охоронець екс-президента розповів, що про втечу Януковича з України було вирішено на нараді з Яцубою, Пшонкою, Захарченком та Клюєвим.

Колишній президент України Віктор Янукович, обвинувачуваний у державній зраді, звернувся до президента РФ Володимира Путіна за політичними консультаціями для введення поліцейської місії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-охоронець Януковича Костянтин Кобзар заявив на допиті в Оболонському райсуді Києва, де розглядається справа про вчинення Януковичем держзради.

Кобзар заявив, що з того, що він прочитав, він зробив висновок, що звернення до Путіна було схоже на угоду про мирне врегулювання ситуації, яку дещо раніше було адресовано дипломатам Германії, Франції та Польщі з Донецька 22 лютого.

За словами Кобзаря, Янукович просив Путіна про невідкладні консультації стосовно військової або поліцейської місії. Також у зверненні він просив Путіна повідомити світову спільноту про те, що в Україні стався державний переворот. Кобзар додав, що це звернення було написано на підставі так званого Великого договору про дружбу і співробітництво між Україною і РФ від 1997 року. Також він додав, що тоді ж Янукович йому сказав, що запізнився зі зверненням, і якби воно було відправлено раніше, то такі консультації були б проведені. “Але МЗС РФ відмовило. Він був розчарований”, - сказав свідок.

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Окрім того, Кобзар додав, що особисто не бачив текст звернення до Путіна, однак у нього є чорновий варіант цього звернення, який він показав суду.

Також Кобзар розповів, чому Янукович залишив Крим та втік до Росії – за його словами, екс-президент вчинив ці дії для того, щоби не допустити громадянської війни.

Коли виявилося, що обидві державні дачі в Криму є небезпечними для Януковича, Кобзар звернувся до представника Федеральної служби охорони РФ за допомогою “надати хоча б на добу безпечне місце для президента України”. Таке “безпечне” місце було надано. Після цього постало питання, що Януковичу робити далі. Далі свідок розповів, що поки Янукович з охороною їхали в “невідоме мені безпечне місце”, Янукович намагався зв’язатися “з різними людьми”, в тому числі з представниками тодішньої опозиції. Також Янукович мав розмову з головою Державної адміністрації Севастополя Володимиром Яцубою. Він зустрівся з Януковичем, провів з ним розмову, а згодом на зустріч з Януковичем прибули тодішні генеральний прокурор Віктор Пшонка, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та голова Адміністрації президента Андрій Клюєв.

Янукович повідомив, що ситуація в Україні має ознаки громадянської війни: правобережна Україна підтримує Майдан, очолюваний лідерами тодішньої опозиції. Янукович, за словами Кобзаря, сказав, що відбувся державний переворот і він міг поширитися на південний схід держави. А в Криму вже почали готуватися до референдуму щодо виходу зі складу України.

За словами колишнього охоронця, Янукович на цій нараді заявив про два варіанти: або залишитися в Україні і закликати своїх прихильників очолити боротьбу за відновлення конституційного ладу, що могло спровокувати громадянську війну; другим варіантом було тимчасово залишити країну, щоби політичним шляхом врегулювати ситуацію. За словами Кобзаря, всі, хто був на нараді, обрали другий варіант. Після цього Янукович поїхав до Ростова.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, пособництві у веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.