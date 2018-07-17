Як у Києві антикорупціонера Шабуніна облили зеленкою та закидали тортами (фоторепортаж)

За попередніми даними, одного з нападників на антикорупціонера затримано.

У Києві біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідомі закидали тортами голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та облили його зеленкою.

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Своєю чергою, голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа на чолі іншої акції вимагав знищення корупції "в особі Порошенка та його поплічників", а також посадити очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

За інформацією ЦПК, нападники на Шабуніна вибігли з-за спин учасників акції, якою керував Ківа.

Одного з нападників на Шабуніна було затримано. Сам голова ЦПК після нападу був вимушений терміново поїхати до лікарні, передає ТСН.

Також зауважимо, що на обличчя Ківи також потрапила зеленка.