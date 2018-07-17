В Миколаївській міськраді через масову евтаназію собак побили директора «Центру захисту тварин» (фото, відео)

Після інциденту посадовець вирушив до райвідділу поліції, аби написати заяву про напад.

У приміщенні Миколаївської міської ради сталася бійка між зоозахисниками та представниками КП «Центр захисту тварин», в якому напередодні приспали кілька десятків собак.

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Як повідомляє місцеве видання «Новости N», інцидент стався під час перерви в засіданні сесії міської ради. Спочатку одна з активісток облила директора "Центру захисту тварин" Олександра Голобродського водою. Виникла словесна сварка, яка переросла у бійку.

В ході інциденти активісти лаяли співробітників КП та називали їх вбивцями.

Як повідомляють «Никвести», після інциденту Голобородський вирушив до райвідділу поліції писати заяву про напад.

Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок в миколаївському комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» приспали кілька десятків собак. Інцидент викликав різку реакцію з боку громадськості та деяких міських депутатів.

На підприємстві, в свою чергу, заявили, що не можуть взяти на себе відповідальність за випуск агресивних або хворих тварин на вулиці міста, як не можуть роками їх утримувати за рахунок бюджетних коштів.