Посольство США назвало загальний обсяг американської допомоги Україні на сектор безпеки

Загальний обсяг американської допомоги Україні на сектор безпеки після отримання $200 млн становитиме понад мільярд доларів.

Загальний обсяг американської допомоги Україні на сектор безпеки після отримання $200 млн становитиме понад мільярд доларів.

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Про це УНІАН повідомили у посольстві США в Україні. Як нагадується, Міністерство оборони США оголосило, що надасть Україні $200 млн в рамках співробітництва у сфері безпеки на додаткове навчання, обладнання та консультації для розбудови оборонної спроможності українських сил.

«Це підтверджує сталі оборонні відносини між Сполученими Штатами та Україною і підвищує загальний обсяг допомоги США безпековому сектору України з 2014 року до понад $1 млрд», - сказано у повідомленні.

Додаткові кошти забезпечать обладнання для поточних навчальних програм та оперативних потреб, включаючи можливості з посилення українських командно-штабних систем, володіння ситуацією, безпечної комунікації, мобільності військ, нічного бачення та військової медицини.

«Співпраця в галузі безпеки спирається на недавнє прийняття Україною закону про національну безпеку. Цей закон, який надає законодавчу базу для узгодження архітектури національної безпеки України з євроатлантичними принципами, є важливим кроком у русі України до мети досягнення взаємосумісності з НАТО. Реалізація цих реформ посилить здатність України захищати свою територіальну цілісність, служитиме розбудові безпечної і демократичної України», - наголосили у Посольстві США.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 липня, у посольстві України у США заявили, що Сполучені Штати ухвалили прийняли рішення про виділення Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.

За даними посольства, «кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних сил України».

«Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році», - повідомили дипломати.