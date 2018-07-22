Порошенко привітав Усика, Гройсман запропонував присвоїти боксеру звання Героя України

"Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає!" - написав Гройсман про Усика.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту Петру Порошенку присвоїти боксеру Олександру Усику звання Героя України. Про це він написав у Facebook.

"Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную президенту присвоїти Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою!", - написав прем'єр.

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"Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!", - написав Порошенко у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Усик впевнено здолав росіянина Мурата Гассієва у Москві. Він став першим українським боксером, який здобув звання абсолютного чемпіона світу.