"До останнього чекав футболку "Свободу Олегу Сенцову": Зубко привітав Усика з перемогою

"Найкраща нагода нагадати росіянам за наших політичних в’язнів втрачена. На жаль. Олег Сенцов, Крим, Усик - це Україна", - написав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко привітав абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з перемогою.

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Це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Прапор України та свято Українського боксу і спорту в центрі Москви - це історичне досягнення! До останнього чекав футболку «Свободу Олегу Сенцову!» між поясами чемпіону світу та кубком Муххамеда Алі на плечах чемпіона, але найкраща нагода нагадати росіянам за наших політичних в’язнів втрачена. На жаль. Олег Сенцов, Крим, Усик - це Україна! Свободу Олегу Сенцову", - написав Зубко.

Як відомо, у Москві завершився фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва. Бій тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку Усика.