За добу в бойових діях на Донбасі загинув один військовий, 9 отримали поранення - РНБО

13:19, 08 грудня 2014
Політика
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За добу в бойових діях на Донбасі загинув 1 український військовий, 9 отримали поранення.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, протягом минулої доби на сході України загинув один український військовослужбовець, 9 отримали поранення.

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