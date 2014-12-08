За добу в бойових діях на Донбасі загинув один військовий, 9 отримали поранення - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, протягом минулої доби на сході України загинув один український військовослужбовець, 9 отримали поранення.