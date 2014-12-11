Звільнити полонених українців заважає «мирний» статус країни - Тимчук

Про це заявив керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«В «заперечуванці» Путіна і в «мирному статусі» України і полягає головна проблема. Агресія Росії юридично не визнана, і з точки зору права війни немає. Відповідно,захоплені військовослужбовці України юридично не є військовополоненими (вони де-юре - заручники терористів), а значить, на них не поширюється міжнародне право щодо військовополонених», - вважає Тимчук.

Те ж саме, за його словами, з боку України: ті бойовики, які зараз сидять за гратами - не полонені, вони заарештовані або затримані за терористичну діяльність і сидять за гратами за рішенням суду у статусі звичайних ув'язнених.

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«Вся робота по звільненню полонених не має особливих правових підстав, бо де-юре ніяких полонених немає. Це суцільна імпровізація. Ось вам і підсумок того, що в Україні,яка воює вже дев'ятий місяць, юридично - «мир»», - зазначає Тимчук.

Він також додав, що вчора на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, представниками силовиків було вказано на деякі казуси в законодавстві, усунення яких допомогло б активізувати роботу по звільненню полонених.

«Це стосується, наприклад, процедури виходу з-під варти затриманих терористів і передачі їх для обміну. Комітет ВР з нацбезпеки і оборони ініціює вирішення цих проблем найближчим часом», - написав Тимчук.