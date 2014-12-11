З полону бойовиків звільнено більше тисячі українців - ІС

Про це заявив керівник Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Безперечним позитивом є те, що лише зусиллями міжвідомчого центру при СБУ (у взаємодії з МО, МВС, НГУ, Держприкордонслужбою) звільнено на даний момент 1267 осіб (як військовослужбовців, так і цивільних осіб)», - заявив Тимчук.

У той же час, в полоні залишається 684 людини - тих, чиї особи встановлені. Ще 1667 числяться зниклими без вести.

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За словами Тимчука, як пояснив керівник Головного слідчого управління СБУ, ситуація дуже непроста. Ще у вересні під час Мінських переговорів українська сторона вимагала від терористів надати повні списки наших громадян, які були захоплені бойовиками і росіянами. Терористи пообіцяли зробити це.

«Однак всі ми знаємо, чого варте їх слово - цих списків немає досі. Таким чином, переговори ведуться в «розтягнутому» форматі - бойовики надають дані про окремих полонених, і тоді вирішується питання, на кого із затриманих терористів їх обмінювати», - додав Тимчук.