Луценко назвав програму уряду щось середнім між студентською халтурою і журналом Мурзілка
10:45, 11 грудня 2014Політика
0 0
Депутат від Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко назвав програму дій уряду непрофесійною.
Це – щось середнє між студентською халтурою і журналом "Мурзілка" - Луценко / Фото УНИАН
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.
"Винесена в парламент Програма дій Уряду не просто розчарувала. Це – щось середнє між студентською халтурою і журналом "Мурзілка", – вважає він.
"Окремо радують плани Уряду з термінами 2018 і 2020 років. "Счастливые часов не наблюдают"?
Єдине, за що можна голосувати в цьому 13 сторінковому шедеврі, то це за малюнки. Гарна робота, викликає оптимізм. Як у Буратіно, котрому так подобалася Азбука з картинками!",- підкреслив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter