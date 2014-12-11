Луценко назвав програму уряду щось середнім між студентською халтурою і журналом Мурзілка

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Винесена в парламент Програма дій Уряду не просто розчарувала. Це – щось середнє між студентською халтурою і журналом "Мурзілка", – вважає він.

"Окремо радують плани Уряду з термінами 2018 і 2020 років. "Счастливые часов не наблюдают"?

Єдине, за що можна голосувати в цьому 13 сторінковому шедеврі, то це за малюнки. Гарна робота, викликає оптимізм. Як у Буратіно, котрому так подобалася Азбука з картинками!",- підкреслив він.