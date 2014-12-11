У "Самопомочі" заявили, що не голосуватимуть за програму Кабміну в існуючому вигляді

Про це повідомив нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, передає РБК-Україна.

"Ми не будемо за нього зараз голосувати... Програму уряду потрібно доопрацювати", - заявив нардеп.

За його словами, ця програма не збігається з коаліційною угодою. Він додав, що в "Самопомочі" вважають недостатніми кошти, передбачені програмою на обороноздатність країни.

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Нагадаємо, вчора Кабмін вніс до Верховної Ради програму своєї діяльності. Сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк представляє програму в Раді.