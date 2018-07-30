"Політики зі зниженим порогом політичної гігієни": Україна засудила візит чеських депутатів до Криму

Українські дипломати попередили, що Україна залишає за собою право застосувати до іноземних громадян, які грубо порушують правила в’їзду на окуповані території, увесь спектр санкцій.

Посольство України у Чеській Республіці засудило незаконний візит двох чеських депутатів до окупованого Росією Криму.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства України в Чехії.

"Висловлюємо рішучий протест у зв’язку з незаконним відвіданням депутатом Європейського парламенту від Чеської Республіки Яроміром Коглічеком та сенатором Сенату парламенту Чеської Республіки Ярославом Доубравою окупованої Росією території Автономної Республіки Крим", - сказано у повідомленні.

"Йдеться про черговий рецидив порушення українського законодавства з боку згаданих політиків, які, попри неодноразові попередження, продовжують грубо ігнорувати не лише українські закони, але й міжнародне право", - зазначають українські дипломати.

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"Згаданим політикам було б не зайвим знати, що у резолюції № 68/262 від 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН – організація, авторитет якої визнають навіть чеські комуністи, – підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України та закликала країни-члени утриматися від дій, які могли бути інтерпретовані як визнання зміни статусу українського Криму", - йдеться в повідомленні.

"Щоб хоч якось відбілити свої злочини, Росія хаотично шукає по всьому світу політиків зі зниженим порогом політичної гігієни, які готові брати участь в пропагандистських вояжах на окупований півострів. На жаль, кілька таких політиків знайшлося і в Чеській Республіці", - зазначають дипломати.

Водночас у посольстві заявили, що високо цінують той факт, що "переважна частина чеського політикуму, а також чеський уряд однозначно стоять на позиціях підтримки територіальної цілісності України і засуджують російську агресію проти нашої держави, окупацію Москвою частини української території".

"Ті, хто допомагає Росії виправдати свої злочини, не можуть не розуміти, що є інструментом в руках Кремля, який, прикриваючись цими «візитами», безкарно продовжуватиме репресії, арешти, тортури і вбивства українців та кримських татар в окупованому Криму. Не маємо, однак, ілюзій, що чеські депутати та заангажовані ними журналісти і «громадські діячі» переймалися в Криму такими "дрібницями", - заявили в посольстві.

"Апелювати до їх совісті очевидно безперспективно. Однак Україна залишає за собою право застосувати до іноземних громадян, які грубо і систематично порушують правила в’їзду на окуповані території, увесь спектр санкцій, передбачений українським законодавством", - наголосили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, комітет Сенату США рекомендував прийняти резолюцію про засудження анексії Росією Криму.